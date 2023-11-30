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30 ноября, 16:43

"Дымить в зале — это презрение!": На заседании Парламента Франции разразился скандал из-за премьера с вейпом в зубах

Французский депутат Фиа в прямом эфире отчитала премьер-министра Борн за вейп

<p>Премьер-министр Франции Элизабет Борн курит прямо в парламенте. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/les_spectateurs" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Les Spectateurs</a></p>

Премьер-министр Франции Элизабет Борн курит прямо в парламенте. Обложка © X / Les Spectateurs

Французский депутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Каролин Фиа прервала своё выступление и обратилась к премьер-министру страны Элизабет Борн с пламенной речью о недопустимости её поведения и "полнейшем презрении к коллегам". Причиной стало то, что глава кабмина Франции как ни в чём не бывало парила вейп прямо во время заседания парламента.

Депутат Каролин Фиа в прямом эфире отчитывает премьер-министра страны Элизабет Борн за курение вейпа. Видео © X / Les Spectateurs

"Здесь мы творим законы. И мы не выше закона. Дымить в зале заседаний, когда к вам обращаются, это полнейшее презрение", заявила депутат.

Трансляцию заседания парламента вёл официальный сайт собрания. Курение в общественных местах запрещено во Франции с 2007 года.

Фиа подчеркнула, что Бурбонский дворец, где проходило заседание, не исключение из списка общественных мест, где нельзя курить. А ещё она напомнила о том, что глава французского Минздрава Орельян Руссо в минувший вторник сообщил об ужесточении усилий по борьбе с курением. Речь идёт о запрете курения на пляжах, в парках, лесах и пространстве у общественных мест. Кроме того, цена пачки сигарет выросла на два евро — с 11 до 13.

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А вчера премьер-министр Борн запретила членам кабмина пользоваться WhatsApp и Telegram. Согласно документам, все министры в срок до 8 декабря должны удалить со своих гаджетов приложения, позволяющие обмен сообщениями.

Юрий Лысенко
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