"Дымить в зале — это презрение!": На заседании Парламента Франции разразился скандал из-за премьера с вейпом в зубах

Французский депутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Каролин Фиа прервала своё выступление и обратилась к премьер-министру страны Элизабет Борн с пламенной речью о недопустимости её поведения и "полнейшем презрении к коллегам". Причиной стало то, что глава кабмина Франции как ни в чём не бывало парила вейп прямо во время заседания парламента.

Депутат Каролин Фиа в прямом эфире отчитывает премьер-министра страны Элизабет Борн за курение вейпа. Видео © X / Les Spectateurs

"Здесь мы творим законы. И мы не выше закона. Дымить в зале заседаний, когда к вам обращаются, это полнейшее презрение", — заявила депутат.

Трансляцию заседания парламента вёл официальный сайт собрания. Курение в общественных местах запрещено во Франции с 2007 года.

Фиа подчеркнула, что Бурбонский дворец, где проходило заседание, не исключение из списка общественных мест, где нельзя курить. А ещё она напомнила о том, что глава французского Минздрава Орельян Руссо в минувший вторник сообщил об ужесточении усилий по борьбе с курением. Речь идёт о запрете курения на пляжах, в парках, лесах и пространстве у общественных мест. Кроме того, цена пачки сигарет выросла на два евро — с 11 до 13.