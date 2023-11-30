В Екатеринбурге студенту выстрелили в голову возле университета

В Екатеринбурге произошла стрельба возле корпуса Уральского федерального университета на улице Ленина. По данным Ura.ru, одному из студентов выстрелили в голову. Молодой человек жив.

Очевидцы рассказали, что первокурсник поссорился с компанией людей около института и в него выстрелили из травмата. Молодого человека госпитализировали.

"То ли напугать хотели, то ли что. У него из головы идёт кровь, но сквозного вроде нет. Шёл сам, но пошатывался", — заявил собеседник.

Позже сам парень рассказал, что конфликт начался в трамвае из-за шутки, а возле корпуса УрФУ получил своё завершение. Чтобы припугнуть, один из нападавших выстрелил в его сторону и попал в щёку.