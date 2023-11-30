Масштабный сбой произошёл в работе Telegram
Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера
Масштабный сбой произошёл в работе Telegram. Обложка © Shutterstock
В работе Telegram произошёл масштабный сбой, количество жалоб от юзеров исчисляется тысячами. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Downdetector.
В работе Telegram произошёл массовый сбой. Фото © downdetector
Согласно данным сервиса, 63% пользователей жалуются на проблемы с соединением, 25% юзеров — на работу приложения, ещё 13% не могут отправлять и получать сообщения.
А ранее в работе маркетплейса Wildberries произошёл массовый сбой. Пользователи сообщали о невозможности найти тот или иной товар в поиске: появлялось окошко "ничего не нашлось".