Масштабный сбой произошёл в работе Telegram

В работе Telegram произошёл масштабный сбой, количество жалоб от юзеров исчисляется тысячами. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Downdetector.

В работе Telegram произошёл массовый сбой. Фото © downdetector

Согласно данным сервиса, 63% пользователей жалуются на проблемы с соединением, 25% юзеров — на работу приложения, ещё 13% не могут отправлять и получать сообщения.