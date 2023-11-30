Пяти бывшим спортивным функционерам вынесли приговоры за хищение 26 млн для сборных России

Бывший директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП) Александр Кравцов был приговорён к семи годам в исправительной колонии в рамках уголовного дела о растрате 26 миллионов рублей.

"Суд признал виновным Кравцова А.М. по пяти эпизодам по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", — зачитала вердикт судья Ирина Зорина.

Сторона обвинения просила для подсудимого 10 лет лишения свободы. Кравцов не единственный, кого суд счёл виновным в растрате средств в особо крупном размере. Вот кому ещё вынесли обвинительные приговоры:

Экс-заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики России Геннадий Алёшин — четыре года лишения свободы условно.

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации лёгкой атлетики Роберт Попов — три с половиной года лишения свободы условно.

Экс-глава ЦСП в Сочи Игорь Бойко — два года лишения свободы условно.

Сын одного из сотрудников ЦСП Денис Фролов — два года шесть месяцев лишения свободы условно.

Старшая дочь Александра Кравцова Елена Новикова — три года лишения свободы условно.

Также суд частично удовлетворил иски ЦСП сборных команд РФ. С ответчиков взыскали свыше 16 миллионов рублей в рамках компенсации морального ущерба.

Кравцова с подельниками обвиняли в назначении нескольких человек на разные должности, обеспечивающие важные функции в российской сборной, которые получили зарплату, практически не выполняя полезной деятельности. В частности, речь идёт о Фролове и Новиковой. Изначально предполагалось, что ущерб был нанесён на сумму порядка 14 миллионов рублей. Позднее выяснилось, что сумма значительно больше. Кравцов и прочие фигуранты признать вину отказались.