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30 ноября, 19:39

Омбудсмены России и Украины одновременно посетили пленных бойцов ВСУ и ВС РФ

<p>Татьяна Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/ombudsmanrf/3453" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Омбудсмен Москалькова Татьяна</a></p>

Татьяна Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ. Обложка © T.me / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и её украинский коллега Дмитрий Лубинец на условиях взаимности одновременно посетили пленных бойцов ВСУ и ВС РФ. В рамках договорённости каждый из омбудсменов навестил 119 военнослужащих, находящихся в РФ и Незалежной.

По словам Москальковой, она лично побеседовала с каждым из украинских солдат. Условия их содержания соответствуют международным нормам, многим была предоставлена возможность связаться с родственниками или отправить им видеосообщение.

"Наши военнослужащие, по данным украинского омбудсмена, содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права, им оказывается при необходимости медицинская помощь. Российскими военнослужащими, находящимися в плену, также записаны видеообращения для их родственников, которые будут нами им переданы", — написала омбудсмен РФ в личном телеграм-канале.

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А между тем многие взятые в плен украинские военные не хотят возвращаться на родину и желают остаться в России. Своё решение бойцы объясняют ненавистью к киевскому режиму, который бросает солдат на убой.

Илья Пушкарев
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