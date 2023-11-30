Омбудсмены России и Украины одновременно посетили пленных бойцов ВСУ и ВС РФ
Татьяна Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ. Обложка © T.me / Омбудсмен Москалькова Татьяна
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и её украинский коллега Дмитрий Лубинец на условиях взаимности одновременно посетили пленных бойцов ВСУ и ВС РФ. В рамках договорённости каждый из омбудсменов навестил 119 военнослужащих, находящихся в РФ и Незалежной.
По словам Москальковой, она лично побеседовала с каждым из украинских солдат. Условия их содержания соответствуют международным нормам, многим была предоставлена возможность связаться с родственниками или отправить им видеосообщение.
"Наши военнослужащие, по данным украинского омбудсмена, содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права, им оказывается при необходимости медицинская помощь. Российскими военнослужащими, находящимися в плену, также записаны видеообращения для их родственников, которые будут нами им переданы", — написала омбудсмен РФ в личном телеграм-канале.
А между тем многие взятые в плен украинские военные не хотят возвращаться на родину и желают остаться в России. Своё решение бойцы объясняют ненавистью к киевскому режиму, который бросает солдат на убой.