Омбудсмены России и Украины одновременно посетили пленных бойцов ВСУ и ВС РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и её украинский коллега Дмитрий Лубинец на условиях взаимности одновременно посетили пленных бойцов ВСУ и ВС РФ. В рамках договорённости каждый из омбудсменов навестил 119 военнослужащих, находящихся в РФ и Незалежной.

По словам Москальковой, она лично побеседовала с каждым из украинских солдат. Условия их содержания соответствуют международным нормам, многим была предоставлена возможность связаться с родственниками или отправить им видеосообщение.

"Наши военнослужащие, по данным украинского омбудсмена, содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права, им оказывается при необходимости медицинская помощь. Российскими военнослужащими, находящимися в плену, также записаны видеообращения для их родственников, которые будут нами им переданы", — написала омбудсмен РФ в личном телеграм-канале.