Учёные назвали народы России, чаще страдающие аллергией на арахис

К аллергии на арахис генетически больше предрасположены осетины (24,8%), чеченцы (18%), русские (15,8%), белорусы (15,4%) и группы монгольских народов (15,4%). Таковы результаты исследования, в выборку которого вошло 100 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет. Учёные искали у них гены, снижающие или повышающие риск аллергии.

"Арахис — самый доступный и популярный среди орехов, при этом мало кто знает о генетической предрасположенности к аллергии на него. Поэтому для нас было важно добавить этот признак и предостеречь от риска аллергии", — объяснил "Газете.ru" директор по продукту Медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько.

Следы арахиса могут содержаться даже в продуктах, не имеющих орехов в составе, но произведённых на фабрике, где их используют. У людей же с такой проблемой даже незначительное количество аллергена способно вызвать тяжелейшую реакцию: зуд, крапивницу, экзему, чихание, приступ астмы, диарею, анафилактический шок, остановку сердца. Оказалось, что в меньшей степени это грозит азербайджанцам (5%), марийцам (7%) и якутам (7,2%), — у них мутация, повышающая риск аллергии на арахис, встречается реже.