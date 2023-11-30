Болезнь Константина Кинчева вынудила "Алису" перенести концерт в Новосибирске

Рок-группа "Алиса" объявила об отмене выступления в Новосибирске, запланированного на 30 ноября. Своё решение музыканты объяснили неудовлетворительным состоянием здоровья вокалиста Константина Кинчева.

По данным пресс-службы коллектива, недомогание лидер группы чувствовал ещё на прошлом концерте в Барнауле. Тогда фронтмен выступил лишь благодаря силе воли, сказано в сообщении.

"С сожалением сообщаем: сегодняшний концерт в Новосибирске переносится на 10 февраля 2024 года. Остаёмся лечиться в Новосибирске. Все приобретённые билеты действительны на новую дату", — гласит заявление группы в соцсетях.