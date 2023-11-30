Регион

Уведомления отключены

30 ноября, 20:30

Болезнь Константина Кинчева вынудила "Алису" перенести концерт в Новосибирске

Рок-группа "Алиса" объявила об отмене выступления в Новосибирске, запланированного на 30 ноября. Своё решение музыканты объяснили неудовлетворительным состоянием здоровья вокалиста Константина Кинчева.

По данным пресс-службы коллектива, недомогание лидер группы чувствовал ещё на прошлом концерте в Барнауле. Тогда фронтмен выступил лишь благодаря силе воли, сказано в сообщении.

"С сожалением сообщаем: сегодняшний концерт в Новосибирске переносится на 10 февраля 2024 года. Остаёмся лечиться в Новосибирске. Все приобретённые билеты действительны на новую дату", — гласит заявление группы в соцсетях.

Военный конфликт вынудил Галкина* отменить концертный тур по Израилю

Военный конфликт вынудил Галкина* отменить концертный тур по Израилю

А двумя неделями ранее из жизни ушёл один из основателей "Алисы", гитарист Андрей Шаталин. Музыканты нынешнего состава группы выразили его близким свои соболезнования.

Обложка ©

T.me / АлисА

Илья Пушкарев
  • Новости
  • алиса
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Культура
  • Новосибирская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Новости партнеров