Болезнь Константина Кинчева вынудила "Алису" перенести концерт в Новосибирске
Рок-группа "Алиса" объявила об отмене выступления в Новосибирске, запланированного на 30 ноября. Своё решение музыканты объяснили неудовлетворительным состоянием здоровья вокалиста Константина Кинчева.
По данным пресс-службы коллектива, недомогание лидер группы чувствовал ещё на прошлом концерте в Барнауле. Тогда фронтмен выступил лишь благодаря силе воли, сказано в сообщении.
"С сожалением сообщаем: сегодняшний концерт в Новосибирске переносится на 10 февраля 2024 года. Остаёмся лечиться в Новосибирске. Все приобретённые билеты действительны на новую дату", — гласит заявление группы в соцсетях.
А двумя неделями ранее из жизни ушёл один из основателей "Алисы", гитарист Андрей Шаталин. Музыканты нынешнего состава группы выразили его близким свои соболезнования.
T.me / АлисА