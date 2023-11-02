Военный конфликт вынудил Галкина* отменить концертный тур по Израилю

Российский юморист Максим Галкин* перенёс свой концертный тур по Израилю. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. По его словам, площадки для мероприятий закрыли из-за военного конфликта с палестинским движением ХАМАС.

"Маловероятно, что что-то изменится в ближайшие недели, к сожалению. Мы с организаторами приняли решение о переносе", — сказал артист.

По его словам, всего на эту осень было запланировано 16 концертов. Однако из-за военного положения в Израиле выступления юмориста перенесли на весну следующего года.