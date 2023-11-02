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2 ноября, 10:51

Военный конфликт вынудил Галкина* отменить концертный тур по Израилю

Галкин* из-за боевых действий перенёс концертный тур по Израилю на весну 2024-го

Российский юморист Максим Галкин* перенёс свой концертный тур по Израилю. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. По его словам, площадки для мероприятий закрыли из-за военного конфликта с палестинским движением ХАМАС.

"Маловероятно, что что-то изменится в ближайшие недели, к сожалению. Мы с организаторами приняли решение о переносе", — сказал артист.

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По его словам, всего на эту осень было запланировано 16 концертов. Однако из-за военного положения в Израиле выступления юмориста перенесли на весну следующего года.

Ранее стало известно, что уехавший вместе с семьёй в Израиль юморист Максим Галкин* в разгар военных действий анонсировал концертный тур по Европе. Позже стало известно, что его супруга, народная артистка СССР Алла Пугачёва, вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль и улетела на Кипр.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Илья Суриков
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