Лошадь дотронулась до оголённого провода и скончалась в центре Москвы

В центре российской столицы лошадь дотронулась до оголённого провода и скончалась от удара электрическим током. Место происшествия оцеплено. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Очевидцам удалось запечатлеть первые минуты после инцидента на камеры телефонов. На опубликованных в Сети кадрах видно, что животное лежит в самом центре пешеходной зоны, не подавая признаков жизни. Неподалёку виднеются и другие лошади.

Лошадь насмерть ударило током в Москве. Видео © t.me / Осторожно, Москва

"На улице Большая Дмитровка в районе дома восемь лошадь задними копытами дотронулась до столба с проводами, в результате удара током животное погибло", — подчеркнули в оперативных службах, добавив, что обстоятельства трагедии будут установлены.