Регион

Уведомления отключены

30 ноября, 21:11

Лошадь дотронулась до оголённого провода и скончалась в центре Москвы

В центре российской столицы лошадь дотронулась до оголённого провода и скончалась от удара электрическим током. Место происшествия оцеплено. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Очевидцам удалось запечатлеть первые минуты после инцидента на камеры телефонов. На опубликованных в Сети кадрах видно, что животное лежит в самом центре пешеходной зоны, не подавая признаков жизни. Неподалёку виднеются и другие лошади.

Лошадь насмерть ударило током в Москве. Видео © t.me / Осторожно, Москва

"На улице Большая Дмитровка в районе дома восемь лошадь задними копытами дотронулась до столба с проводами, в результате удара током животное погибло", — подчеркнули в оперативных службах, добавив, что обстоятельства трагедии будут установлены.

Пережил взрыв гранаты и 6000 вольт: Неубиваемый астраханец дважды чудом избежал смерти

Пережил взрыв гранаты и 6000 вольт: Неубиваемый астраханец дважды чудом избежал смерти

Гораздо больше повезло лошади из Хабаровского края, которая повредила ногу и едва не замёрзла, лёжа на снегу. Кобылу вовремя заметили местные жители и вызвали МЧС.

Обложка ©

t.me / Осторожно, Москва

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров