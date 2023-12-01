Команда российского арбитра Карасёва отсудила матч чемпионата Саудовской Аравии

Бригада российского футбольного арбитра Сергея Карасёва отработала на матче "Абха" – "Аль-Ахли" в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Его ассистентами выступили Игорь Демешко и Алексей Лунёв.

За время встречи судье пришлось трижды останавливать игру, чтобы разрешить спорные вопросы при помощи системы ВАР. В одном из случаев Карасёв не засчитал гол полузащитника "Аль-Ахли" Рияда Махреза из-за офсайда. Суммарно за время матча арбитр четыре раза показывал игрокам жёлтые карточки.

Матч завершился со счётом 6:0 в пользу клуба из Джидды. Мячи в ворота хозяев поля отправили три хавбека — Габри Вейга, Франк Кессье и Рияд Махрез.