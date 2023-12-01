Регион

Уведомления отключены

30 ноября, 23:35

Команда российского арбитра Карасёва отсудила матч чемпионата Саудовской Аравии

<p>Футбольный арбитр Сергей Карасёв. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / refkarasev79</p>

Футбольный арбитр Сергей Карасёв. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / refkarasev79

Бригада российского футбольного арбитра Сергея Карасёва отработала на матче "Абха" – "Аль-Ахли" в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Его ассистентами выступили Игорь Демешко и Алексей Лунёв.

За время встречи судье пришлось трижды останавливать игру, чтобы разрешить спорные вопросы при помощи системы ВАР. В одном из случаев Карасёв не засчитал гол полузащитника "Аль-Ахли" Рияда Махреза из-за офсайда. Суммарно за время матча арбитр четыре раза показывал игрокам жёлтые карточки.

Матч завершился со счётом 6:0 в пользу клуба из Джидды. Мячи в ворота хозяев поля отправили три хавбека — Габри Вейга, Франк Кессье и Рияд Махрез.

Лидер "Краснодара" больше не сыграет в 2023 году из-за оскорбительного жеста в адрес судьи

Лидер "Краснодара" больше не сыграет в 2023 году из-за оскорбительного жеста в адрес судьи

А неделей ранее полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов поссорился с арбитрами в ходе матча с самарскими "Крыльями Советов". По завершении встречи спортсмен назвал судей позором футбола. В итоге КДК РФС дисквалифицировал футболиста на один матч плюс один матч условно.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров