Пупок к позвоночнику: Раскрыт суперспособ сделать живот плоским всего за четыре минуты в день

Придать подтянутую форму можно практически любому животу, считает реабилитолог София Агапова. Для этого необходимо регулярно укреплять расслабленную поперечную мышцу, поделилась она с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Врач напомнила, что плоский живот требует упорной работы над собой. Необходимо тренироваться, соблюдать диету, корректировать положение таза, грудной клетки и поясницы. Однако добиться видимого результата в этом вопросе можно и дома, воспользовавшись простым упражнением для укрепления поперечной мышцы. Достаточно плотно встать спиной к стене, сделать глубокий вдох и попытаться притянуть пупок к позвоночнику, параллельно выпрямляя ноги из согнутого положения.

"Если при выпрямлении ног поясница прогнулась, а живот вывалился — поставьте ноги дальше от стены и найдите то положение, при котором вы сможете соблюдать все условия. Выполняйте упражнение четыре минуты в день, подтягивая пупок к позвоночнику, прижимая поясницу к стене и задействуя грудную клетку для дыхания. Вы будете чувствовать интенсивную работу пресса и быстро получите подтянутый живот", — резюмировала Агапова.