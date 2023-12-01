Россиян призвали задуматься о следующем поколении и рожать как можно раньше

Нужно на государственном уровне менять отношение к большой семье, чтобы молодые люди задумывались о родительстве как можно раньше. Об этом НСН заявила руководитель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.

"У меня семеро детей, несколько образований, я всю жизнь работаю. Могу смело молодёжи сказать: чем больше у вас будет детей, тем большего вы добьётесь в жизни. У меня первый ребёнок родился чуть до 18 лет. Знаете, я ощутила правильность своего поступка, когда взяла на руки своего первого внука", — рассказала она.

По словам общественницы, когда кто-то говорит, что работает мамой, слышен смех. А люди должны этому аплодировать, ведь тот, кто даёт жизнь, создаёт следующее поколение.