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1 декабря, 03:33

"Должно быть возвращено всё": Россию призвали идти до конца и не соглашаться на условия Украины

Аналитик Онуфриенко исключил принятие Россией условий Украины на переговорах

Россия ни при каких обстоятельствах не согласится на условия Украины в случае проведения мирных переговоров. Для урегулирования конфликта Москве нужно завладеть козырем в виде контроля над всей территорией соседнего государства, уверен военно-политический аналитик Михаил Онуфриенко.

Эксперт напомнил, что Незалежная находится под полным управлением Запада, который заинтересован в ослаблении РФ. Договорённостей с союзниками Киева не достичь, если у них останутся хоть какие-то рычаги влияния на Украину. Как только Вооружённые силы России освободят страну, диалог пойдёт продуктивнее.

"Переговоры возможны, но на те условия, которые будет выдвигать киевский режим и их западные хозяева, мы не согласимся никогда. Суть изменений от марта 2022-го по ноябрь 2023-го понятна: на сегодня возвращена часть российских территорий, которые были потеряны вместе с развалом СССР, а завтра должно быть возвращено всё", — заявил Онуфриенко в эфире радио "Комсомольская правда".

В США признались, что средства для помощи Украине на исходе

В США признались, что средства для помощи Украине на исходе

О высокой вероятности скорого падения киевского режима заговорила уже и западная пресса. Так, ведущий британский еженедельник The Economist разместил на обложке очередного выпуска изображение победоносного президента РФ Владимира Путина.

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Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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