Россия ни при каких обстоятельствах не согласится на условия Украины в случае проведения мирных переговоров. Для урегулирования конфликта Москве нужно завладеть козырем в виде контроля над всей территорией соседнего государства, уверен военно-политический аналитик Михаил Онуфриенко.

Эксперт напомнил, что Незалежная находится под полным управлением Запада, который заинтересован в ослаблении РФ. Договорённостей с союзниками Киева не достичь, если у них останутся хоть какие-то рычаги влияния на Украину. Как только Вооружённые силы России освободят страну, диалог пойдёт продуктивнее.

"Переговоры возможны, но на те условия, которые будет выдвигать киевский режим и их западные хозяева, мы не согласимся никогда. Суть изменений от марта 2022-го по ноябрь 2023-го понятна: на сегодня возвращена часть российских территорий, которые были потеряны вместе с развалом СССР, а завтра должно быть возвращено всё", — заявил Онуфриенко в эфире радио "Комсомольская правда".