Кокорин отдал голевой пас в игре с "Рейнджерс", но "Арис" не вышел из группы

Нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин помог своей команде сыграть вничью с "Рейнджерс" в матче группового этапа Лиги Европы. На счету россиянина голевой пас, а встреча закончилась со счётом 1:1.

Всего же у Кокорина три результативных действия в пяти матчах ЛЕ. Ранее он забил в ворота "Спарты" (2:3) и "Бетиса" (1:4). Однако его клуб потерял шансы на выход в плей-офф еврокубка. "Арис" занимает последнее, четвёртое, место в группе, набрав четыре очка.