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1 декабря, 03:05

Кокорин отдал голевой пас в игре с "Рейнджерс", но "Арис" не вышел из группы

<p>Александр Кокорин в игре с "Рейнджерс". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/arislimassol/9158" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Арис" Лимасол</a></p>

Александр Кокорин в игре с "Рейнджерс". Обложка © t.me / ФК "Арис" Лимасол

Нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин помог своей команде сыграть вничью с "Рейнджерс" в матче группового этапа Лиги Европы. На счету россиянина голевой пас, а встреча закончилась со счётом 1:1.

Всего же у Кокорина три результативных действия в пяти матчах ЛЕ. Ранее он забил в ворота "Спарты" (2:3) и "Бетиса" (1:4). Однако его клуб потерял шансы на выход в плей-офф еврокубка. "Арис" занимает последнее, четвёртое, место в группе, набрав четыре очка.

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Ранее Лайф рассказывал, что команда российского арбитра Карасёва отсудила матч чемпионата Саудовской Аравии. Судья несколько раз обращался к ВАР, отменил гол Рияда Махреза, а также показал четыре жёлтые карточки.

Артур Лапсаков
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