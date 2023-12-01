Кокорин отдал голевой пас в игре с "Рейнджерс", но "Арис" не вышел из группы
Александр Кокорин в игре с "Рейнджерс". Обложка © t.me / ФК "Арис" Лимасол
Нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин помог своей команде сыграть вничью с "Рейнджерс" в матче группового этапа Лиги Европы. На счету россиянина голевой пас, а встреча закончилась со счётом 1:1.
Всего же у Кокорина три результативных действия в пяти матчах ЛЕ. Ранее он забил в ворота "Спарты" (2:3) и "Бетиса" (1:4). Однако его клуб потерял шансы на выход в плей-офф еврокубка. "Арис" занимает последнее, четвёртое, место в группе, набрав четыре очка.
Ранее Лайф рассказывал, что команда российского арбитра Карасёва отсудила матч чемпионата Саудовской Аравии. Судья несколько раз обращался к ВАР, отменил гол Рияда Махреза, а также показал четыре жёлтые карточки.