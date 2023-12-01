В Совфеде раскрыли причину смерти сенатора Лебедева
Глава комитета Совфеда Тимченко: Причиной смерти сенатора Лебедева стал инфаркт
Причиной смерти сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева стал инфаркт. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Владимир Лебедев скончался от инфаркта", — приводит его слова РИА "Новости".
Тимченко также рассказал, что похороны планируются в Нижнем Новгороде и пройдут в субботу или воскресенье, родные ещё не решили точно. Вместе с тем он отметил, что политик был государственником, который отстаивал интересы своего региона и душой переживал за нашу страну. При этом, работая в Комитете Совфеда по аграрной политике и природопользованию, Лебедев отстаивал интересы аграриев.
Напомним, о смерти сенатора от Правительства Нижегородской области стало известно накануне. Он ушёл из жизни в возрасте 61 года. В Совфеде оказались шокированы трагической новостью. Первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин сообщил, что видел коллегу в этот же злополучный день — и он чувствовал себя хорошо.
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