Служащие военной полиции РФ дали содержащимся в Запорожской области украинским военнопленным связаться со своими родными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.

Как сообщил один из сотрудников военной полиции с позывным Сталкер, родственники восьми из десяти военнопленных ВСУ ничего не знали об их судьбе до звонка. Тем пленным, которые не смогли сразу дозвониться родным, позволили оставить им голосовые сообщения.

"Я считаю, это важно и для вас, и для нас. Прежде всего нас обязывают не воинские звания, форма и погоны, а звание человека. Мы должны быть друг к другу внимательными, понимать, что мы опираемся на закон, на законы военного времени, на все конвенции, поэтому мы относимся друг к другу как люди", — цитирует агентство своего собеседника.

"Братишка, привет, я в плену, всё нормально, жив-здоров, ждите — буду. Всё. И там родителям передай, что всё нормально, чтобы не переживали", — сказал брату один из пленных.

Другой украинский военнопленный по имени Александр сообщил маме, что находится в плену в России, гуляет по Мелитополю, у него всё хорошо, его никто не бьёт, не унижает и, что немаловажно, кормят хорошей едой, надеется, что скоро будет обмен пленными и он сможет вернуться домой. К слову, снова вступать в ряды ВСУ по возвращении он не намерен.

А ещё один захваченный российскими бойцами в плен — двадцатилетний парень по имени Максим — поделился, что отношение к нему намного лучше, чем он мог предполагать. Молодому человеку дали созвониться с мамой, которой он сообщил, что у него всё хорошо, он в целости и сохранности и имеет шансы скоро к ней вернуться.