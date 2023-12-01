Регион

Уведомления отключены

1 декабря, 09:58

Европейский гимнастический союз выступил против возвращения россиян на турниры

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза European (Gymnastics) выступила против того, чтобы российские и белорусские гимнасты вернулись на международные турниры в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Генеральная ассамблея European Gymnastics проголосовала против разрешения спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии вернуться к соревнованиям по гимнастике на территории Европы с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение Международной федерации гимнастики", — говорится в сообщении.

"Ужасные условия": Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами

"Ужасные условия": Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами

Напомним, в марте 2022 года россиян и белоруссов отстранили от участия в международных турнирах. Однако этим летом исполком FIG разрешил спортсменам выступать в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября были опубликованы критерии по допуску к соревнованиям под своей эгидой.

Николь Вербер
  • Новости
  • Художественная гимнастика
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров