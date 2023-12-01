Европейский гимнастический союз выступил против возвращения россиян на турниры

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза European (Gymnastics) выступила против того, чтобы российские и белорусские гимнасты вернулись на международные турниры в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Генеральная ассамблея European Gymnastics проголосовала против разрешения спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии вернуться к соревнованиям по гимнастике на территории Европы с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение Международной федерации гимнастики", — говорится в сообщении.