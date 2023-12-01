Европейский гимнастический союз выступил против возвращения россиян на турниры
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Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза European (Gymnastics) выступила против того, чтобы российские и белорусские гимнасты вернулись на международные турниры в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба организации.
"Генеральная ассамблея European Gymnastics проголосовала против разрешения спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии вернуться к соревнованиям по гимнастике на территории Европы с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение Международной федерации гимнастики", — говорится в сообщении.
Напомним, в марте 2022 года россиян и белоруссов отстранили от участия в международных турнирах. Однако этим летом исполком FIG разрешил спортсменам выступать в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября были опубликованы критерии по допуску к соревнованиям под своей эгидой.