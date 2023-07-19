Российских гимнастов допустили до международных турниров с одним условием

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой этой организации. Условие поставлено одно — выступление в нейтральном статусе, то есть без флага, гимна и демонстрации других государственных символов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Белоруссии в санкционированных FIG мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с РФ или Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами", — говорится в сообщении международной организации.