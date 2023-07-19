Российских гимнастов допустили до международных турниров с одним условием
Исполком FIG допустил российских гимнастов до турниров в нейтральном статусе
Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой этой организации. Условие поставлено одно — выступление в нейтральном статусе, то есть без флага, гимна и демонстрации других государственных символов. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Белоруссии в санкционированных FIG мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с РФ или Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами", — говорится в сообщении международной организации.
Это решение прокомментировал президент FIG Моринари Ватанабе. Он считает, что, допуская россиян и белорусов до соревнований, федерация обеспечивает соблюдение прав всех спортсменов и "посылает миру сигнал о том, что гимнастика стремится к миру".
При этом в мае федерация не захотела допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе. В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал это сделать при выполнении ряда условий.
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