Врач объяснил, что поможет очистить лёгкие курильщика Врач Базаров: Регулярные прогулки в лесу помогут в профилактике рака лёгких 1 декабря, 09:29 Лёгкие курильщика содержат включения угольных частиц и смол. © Unsplash

Лёгкие курильщика содержат включения угольных частиц и смол, которые выдыхаются при курении сигарет. И проблема в том, что эти частицы настолько плотно фиксируются в лёгочной ткани, что убрать их из лёгких практически невозможно. Но улучшить ситуацию можно. Как это сделать, Лайфу объяснил доктор медицинских наук Дмитрий Базаров.

Единственное, на что можно повлиять, так это на уменьшение количества мокроты и слизи, которые провоцируются курением. После отказа от курения наблюдаются увеличение количества мокроты и усиление кашля. Чтобы нивелировать эти явления, назначают ингаляции бронхорасширяющих и муколитических препаратов, соляные пещеры, ингаляции атомарного водорода, санаторно-курортное лечение. Дмитрий Базаров Руководитель отделения торакальной хирургии и онкологии РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, д.м.н.

А вот ингаляции с минеральной водой нежелательны, так как могут испортить слизистую трахеи и бронхов. Безопаснее использовать обычный физраствор.

Руководитель отделения торакальной хирургии и онкологии РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского также напомнил: чем больше стаж курения, тем больше риск заболеть раком лёгких. Но четыре главных правила позволят минимизировать риск.

Не курить сигареты, вейпы, кальяны и трубки. Не работать с радиацией. Не работать на вредном производстве. Регулярно гулять в лесу.

Кстати, курение — это также первая пагубная привычка для здоровья щитовидной железы. Действие никотина может спровоцировать серьёзные хронические заболевания: эндемический зоб, диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса) и эндокринную офтальмопатию (осложнение болезни Грейвса).

Авторы Андрей Горяничев