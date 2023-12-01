Космический корабль "Прогресс МС-25" с трофеем "Игр будущего" успешно выведен на орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1а" благополучно вывела на орбиту грузовой космический корабль "Прогресс МС-25", на борту которого находится трофей "Игр будущего". Запуск корабля транслировался в прямом эфире на YouTube-канале "Роскосмос".

В госкорпорации отметили, что стыковка грузового корабля "Прогресс МС-25" к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции ожидается в воскресенье, 3 декабря, в 14:15 по московскому времени.

Грузовой корабль доставит на МКС топливо дозаправки, питьевую воду, сжатый азот, различное оборудование и материалы в грузовом отсеке, а также новогодние подарки, рассказали ТАСС в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии и в службе психологической поддержки экипажа МКС.