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14 ноября, 08:52

На форуме "Россия" представили талисман "Игр будущего", созданный студентами из Казани

Жар-птица Мира станет талисманом первых "Игр будущего", которые пройдут в Казани

Жар-птица Мира станет талисманом первых "Игр будущего", которые пройдут в Казани. Об этом стало известно на церемонии празднования 100 дней до начала соревнований, которая проходит во вторник, 14 ноября, на выставке-форуме "Россия".

"Одним из древнейших космических светил является звезда по имени Мира. Её возраст около 6 млрд лет. Мира в переводе с латыни означает "удивительный". Мы увидели взаимосвязь между птицей и звездой, их база наполнена огромнейшей силой и энергией. Она готова поделиться этим с людьми, открыта новому опыту", пояснили на церемонии. К слову, талисман создали студенты из Татарстана.

Сами состязания, как уже рассказывал Лайф, начнутся 21 февраля и продлятся до 3 марта 2024 года. "Игры будущего" пройдут с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

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Напомним, что "Игры будущего" обещают стать самым необычным мероприятием 2024 года в России. В апреле 2023-го президент РФ торжественно дал старт обратному отсчёту до начала первых международных соревнований. Сегодня, 14 ноября, Путин обратился к участникам мероприятия "100 дней до "Игр будущего". По словам главы государства, в нашей стране хорошо понимают ценность многообразия, в том числе и в спорте. Путин добавил, что именно в спорте можно найти путь к укреплению взаимопонимания между странами и народами.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Дарья Нарыкова
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