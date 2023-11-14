На форуме "Россия" представили талисман "Игр будущего", созданный студентами из Казани

Жар-птица Мира станет талисманом первых "Игр будущего", которые пройдут в Казани. Об этом стало известно на церемонии празднования 100 дней до начала соревнований, которая проходит во вторник, 14 ноября, на выставке-форуме "Россия".

"Одним из древнейших космических светил является звезда по имени Мира. Её возраст около 6 млрд лет. Мира в переводе с латыни означает "удивительный". Мы увидели взаимосвязь между птицей и звездой, их база наполнена огромнейшей силой и энергией. Она готова поделиться этим с людьми, открыта новому опыту", — пояснили на церемонии. К слову, талисман создали студенты из Татарстана.

Сами состязания, как уже рассказывал Лайф, начнутся 21 февраля и продлятся до 3 марта 2024 года. "Игры будущего" пройдут с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.