Жить будет: Названы органы, лишившись которых, человеку совсем необязательно умирать

Человеческий организм удивителен. Каждый орган выполняет свою функцию и является частью сложного механизма. Но что, если некоторые органы пропадут из нашего тела? Сможем ли мы жить без них и будет ли эта жизнь полноценной? Как пишет Pravda.ru, в этом вопросе разобрались китайские учёные.

Выяснилось, что человек вполне мог бы существовать и полноценно функционировать без аппендикса. Впрочем, это неудивительно, ведь при аппендиците его нередко вырезают без каких-либо последствий. Сам же орган изначально выполняет такие функции, как поддержание кишечной микрофлоры и производство иммуноглобулинов.

Следующий на очереди — желчный пузырь. Он служит резервуаром для фермента, выделяемого печенью, — та самая желчь, в честь которой он и назван. Желчь помогает организму расщеплять жиры и кофеин, обеспечивая нормальное переваривание разнообразной пищи. Но иногда в желчном пузыре появляются камни, и его приходится удалять.

Дальше ещё интереснее — лёгкие. Нет, конечно, без обоих лёгких жизнь едва ли покажется сказкой, но вот без одного человек вполне сможет прожить. Да, в таком случае появляется ряд ограничений, но люди, потерявшие одно лёгкое, вполне успешно адаптируются к изменениям.

Ещё один орган в списке — желудок. В это сложно поверить, но без желудка жить можно. Жизнь эта не самая полноценная, но всяко лучше, чем ничего. Желудок могут удалить вследствие онкологического заболевания, а пациент остаток жизни сидит на особых диетах и употребляет пищу небольшими порциями.

Завершает список орган, о котором вы наверняка подумали в первую очередь, — почки. Да-да, те самые почки, без которых, как часто шутят, можно жить. А ведь в шутке всегда есть доля правды. Почки выполняют функцию фильтрации крови, а их трансплантация стала обычной операцией в медицине, позволяя людям с почечной недостаточностью продолжать полноценную жизнь. При этом гемодиализ — метод внепочечного очищения крови — позволяет пациентам жить и вовсе в отсутствие этих органов. Но какого качества будет эта жизнь — вопрос риторический.