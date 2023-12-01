Сотрудник Мосводоканала потерял сознание во время работы и упал в котлован

Сотрудник "Мосводоканала" потерял сознание во время работы и свалился в восьмиметровый котлован. Мужчина не получил смертельных травм.

Инцидент произошёл сегодня, 1 декабря, на Шелепихинской набережной в Северо-Западном округе Москвы. Рухнувшего в котлован мужчину осмотрели медики. Пострадавший уже пришёл в себя, сообщает телеканал "360".