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1 декабря, 11:16

Сотрудник Мосводоканала потерял сознание во время работы и упал в котлован

Сотрудник "Мосводоканала" потерял сознание во время работы и свалился в восьмиметровый котлован. Мужчина не получил смертельных травм.

Инцидент произошёл сегодня, 1 декабря, на Шелепихинской набережной в Северо-Западном округе Москвы. Рухнувшего в котлован мужчину осмотрели медики. Пострадавший уже пришёл в себя, сообщает телеканал "360".

28-летний футболист потерял сознание на матче и умер от сердечного приступа

28-летний футболист потерял сознание на матче и умер от сердечного приступа

Ранее Лайф писал, что в Мытищах рабочего перемололо в дробильной машине после того, как он поскользнулся и упал в неё. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

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Ян Поланин
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