Сотрудник Мосводоканала потерял сознание во время работы и упал в котлован
Сотрудник "Мосводоканала" потерял сознание во время работы и свалился в восьмиметровый котлован. Мужчина не получил смертельных травм.
Инцидент произошёл сегодня, 1 декабря, на Шелепихинской набережной в Северо-Западном округе Москвы. Рухнувшего в котлован мужчину осмотрели медики. Пострадавший уже пришёл в себя, сообщает телеканал "360".
Ранее Лайф писал, что в Мытищах рабочего перемололо в дробильной машине после того, как он поскользнулся и упал в неё. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
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