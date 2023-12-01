Вебкамщица-петербурженка обвинила в изнасиловании парня, запретившего ей заниматься любимым делом

В Петербурге вебкамщица заявила в полицию на своего парня, якобы тот её изнасиловал. Так она хотела отомстить возлюбленному за то, что он был против её вида деятельности, сообщает "Mash на Мойке".

По данным телеграм-канала, 23-летняя уроженка Украины познакомилась в Северной столице с парнем из Чечни. Они встретили друг друга на работе в офисе, где трудились менеджерами. Летом между работягами промелькнула искра — и они начали встречаться. Всё шло хорошо, пока в октябре девушка не решила найти новый источник заработка, под руку ей как раз подвернулся вебкам.

Узнав о занятии своей избранницы, парень оказался сильно возмущён и закидал партнёршу претензиями, в результате чего их отношениям пришёл конец. Спустя время вебкамщица пришла забрать вещи из офиса, где снова встретилась с бывшим. Оказалось, что чувства угасли не совсем, однако реальность снова щёлкнула парня в нос.

В одну из совместных ночёвок кавказец заглянул в телефон девушки и, увидев доказательства её работы, устроил большой скандал. В итоге ночью они "выясняли отношения" не только на словах, а наутро озлобленная консервативностью парня украинка, заявила в полицию. Однако уже вскоре она остыла и передумала: заявила, что интим хоть и был грубым, но по любви.