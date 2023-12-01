Вебкамщица-петербурженка обвинила в изнасиловании парня, запретившего ей заниматься любимым делом
Вебкамщица из Питера заявила на своего парня об изнасиловании, чтобы отомстить
В Петербурге вебкамщица заявила в полицию на своего парня, якобы тот её изнасиловал. Так она хотела отомстить возлюбленному за то, что он был против её вида деятельности, сообщает "Mash на Мойке".
По данным телеграм-канала, 23-летняя уроженка Украины познакомилась в Северной столице с парнем из Чечни. Они встретили друг друга на работе в офисе, где трудились менеджерами. Летом между работягами промелькнула искра — и они начали встречаться. Всё шло хорошо, пока в октябре девушка не решила найти новый источник заработка, под руку ей как раз подвернулся вебкам.
Узнав о занятии своей избранницы, парень оказался сильно возмущён и закидал партнёршу претензиями, в результате чего их отношениям пришёл конец. Спустя время вебкамщица пришла забрать вещи из офиса, где снова встретилась с бывшим. Оказалось, что чувства угасли не совсем, однако реальность снова щёлкнула парня в нос.
В одну из совместных ночёвок кавказец заглянул в телефон девушки и, увидев доказательства её работы, устроил большой скандал. В итоге ночью они "выясняли отношения" не только на словах, а наутро озлобленная консервативностью парня украинка, заявила в полицию. Однако уже вскоре она остыла и передумала: заявила, что интим хоть и был грубым, но по любви.
А ранее Лайф рассказывал историю жены комика Славы Комиссаренко, которая тоже оказалась вебкамщицей. Вот только смириться с её занятиями юморист не смог. Всё выяснилось, когда белорусский стендапер объявил о женитьбе — вместо поздравлений пользователи начали присылать ему информацию о неприятном прошлом избранницы. Причём некоторые и вовсе узнали в ней эскортницу, работавшую в Москве и Киеве. Подробнее о том, как девушка жила до встречи с белорусским комиком, — в нашем материале.
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