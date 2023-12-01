Пищевой технолог объяснила, почему со слипшимися пельменями вам не по пути
Технолог Бочкарёва: Бактерии могут содержаться даже в известных марках пельменей
Опасные микроорганизмы могут содержаться даже в пельменях от известных брендов, однако человек не сможет самостоятельно определить их наличие. Сделать это получится только при лабораторном анализе, объяснила пищевой технолог Надежда Бочкарёва.
"Лучше выбирать такую продукцию в прозрачной упаковке — так можно разглядеть внешний вид товара. Например, слипшиеся пельмени говорят о неправильных сроках хранения. Если пачка непрозрачная, проверить это можно, встряхнув её", — приводит слова эксперта "Вечерняя Москва".
По словам технолога, хранить такую продукцию следует только в морозильной камере при температуре -10 градусов по Цельсию, если срок хранения пельменей не превышает одного месяца. Если срок хранения выше — температурный режим не должен быть меньше -18 градусов.
Качественные пельмени должны быть плотными, без неровностей. Кроме того, они не должны разваливаться во время варки. Эксперт советует не есть ту продукцию, в которой ощущается большое количество специй и соли, так как с помощью них производители обычно скрывают некачественное мясо.
Пищевой технолог советует варить пельмени не менее 10 минут. Это позволит уничтожить бактерии, которые могут нанести серьёзный вред здоровью.
Ранее Лайф писал, что специалисты Роскачества обнаружили в российских пельменях сальмонеллу, кишечную палочку и перемолотые кости. Они могли попасть в продукты как из-за несоблюдения производителем санитарно-гигиенических требований, так и из-за нарушения температурного режима при транспортировке.