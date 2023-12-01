Пищевой технолог объяснила, почему со слипшимися пельменями вам не по пути

Опасные микроорганизмы могут содержаться даже в пельменях от известных брендов, однако человек не сможет самостоятельно определить их наличие. Сделать это получится только при лабораторном анализе, объяснила пищевой технолог Надежда Бочкарёва.

"Лучше выбирать такую продукцию в прозрачной упаковке — так можно разглядеть внешний вид товара. Например, слипшиеся пельмени говорят о неправильных сроках хранения. Если пачка непрозрачная, проверить это можно, встряхнув её", — приводит слова эксперта "Вечерняя Москва".

По словам технолога, хранить такую продукцию следует только в морозильной камере при температуре -10 градусов по Цельсию, если срок хранения пельменей не превышает одного месяца. Если срок хранения выше — температурный режим не должен быть меньше -18 градусов.

Качественные пельмени должны быть плотными, без неровностей. Кроме того, они не должны разваливаться во время варки. Эксперт советует не есть ту продукцию, в которой ощущается большое количество специй и соли, так как с помощью них производители обычно скрывают некачественное мясо.

Пищевой технолог советует варить пельмени не менее 10 минут. Это позволит уничтожить бактерии, которые могут нанести серьёзный вред здоровью.