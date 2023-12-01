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Опубликовано 1 декабря 2023, 12:54

Российские войска отразили атаку "Азова"* на Краснолиманском направлении

Российские военные за сутки отразили атаку бригады "Азов"* в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, в результате противник лишился до 65 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Серебрянского лесничества", говорится в сообщении ведомства.

"Азов"* понёс огромные потери после удара российских войск под Красным Лиманом
"Азов"* понёс огромные потери после удара российских войск под Красным Лиманом

А ранее Лайф рассказывал, как раненый российский офицер из группировки "Отважные" подбил танк из гранатомёта во время боевого столкновения со спецподразделением "Азова"* на Краснолиманском направлении. Также украинский нацбат потерял в этом бою ещё один танк, машину МТ-ЛБ, а также неопознанную единицу техники. Кроме того, ВС РФ ликвидировали от 60 бойцов "Азова"*.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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