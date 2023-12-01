Зверства фашистов на "фабриках смерти" в Восточной Пруссии признаны геноцидом спустя 80 лет

Калининградский областной суд завершил рассмотрение иска прокуратуры о признании геноцидом народа СССР зверств немецко-фашистских захватчиков в Восточной Пруссии в годы Великой Отечественной войны. Речь идёт о территории современной Калининградской области, ранее входившей в состав Германии, где с сентября 1939 года по май 1945 года насчитывалось более 50 "фабрик смерти" — трудовых лагерей и лагерей для военнопленных. Иск удовлетворён, объявила на завершающем заседании председатель судебной коллегии по гражданским делам Елена Чашина.

"[Признать] геноцидом национальных и этнических групп, то есть представлявших собой население СССР народов Советского Союза, как часть плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии избавиться от всего местного населения Советского Союза путём его изгнания и истребления", — огласила вердикт Чашина.

Инстанция согласилась с представленными доказательствами прокуратуры. Согласно материалам суда, на территории Восточной Пруссии действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях. Узников лагерей принуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными инфекциями, избивали, пытали и убивали.

Решение вынесено после изучения архивных документов и материалов уголовного дела, возбуждённого Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ "Геноцид".