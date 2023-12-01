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Опубликовано 1 декабря 2023, 13:42
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Зверства фашистов на "фабриках смерти" в Восточной Пруссии признаны геноцидом спустя 80 лет

Суд признал геноцидом народа СССР преступления фашистов в Восточной Пруссии

Восточно-прусский филиал концлагеря Штуттгоф. Обложка © Flickr / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Восточно-прусский филиал концлагеря Штуттгоф. Обложка © Flickr / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Калининградский областной суд завершил рассмотрение иска прокуратуры о признании геноцидом народа СССР зверств немецко-фашистских захватчиков в Восточной Пруссии в годы Великой Отечественной войны. Речь идёт о территории современной Калининградской области, ранее входившей в состав Германии, где с сентября 1939 года по май 1945 года насчитывалось более 50 "фабрик смерти" — трудовых лагерей и лагерей для военнопленных. Иск удовлетворён, объявила на завершающем заседании председатель судебной коллегии по гражданским делам Елена Чашина.

"[Признать] геноцидом национальных и этнических групп, то есть представлявших собой население СССР народов Советского Союза, как часть плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии избавиться от всего местного населения Советского Союза путём его изгнания и истребления", — огласила вердикт Чашина.

Инстанция согласилась с представленными доказательствами прокуратуры. Согласно материалам суда, на территории Восточной Пруссии действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях. Узников лагерей принуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными инфекциями, избивали, пытали и убивали.

Решение вынесено после изучения архивных документов и материалов уголовного дела, возбуждённого Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ "Геноцид".

Суд признал геноцидом преступления фашистов против жителей Калужской области
Суд признал геноцидом преступления фашистов против жителей Калужской области

А ранее суд признал геноцидом преступления нацистов под Сталинградом в годы ВОВ. Причём решение было вынесено в годовщину начала массированной бомбардировки города.

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Андрей Бражников
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