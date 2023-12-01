Не ботаник, а гений: Школьник потребовал у Apple поменять оскорбительный эмодзи

Школьник из Великобритании обратился к компании Apple с требованием убрать, переименовать и видоизменить эмодзи, которое, по его мнению, оскорбляет носящих очки людей, выставляя их ботаниками. Ребёнок записал видео для Би-би-си.

10-летний школьник из Великобритании Тедди Коттл заявил, что смайлик, изображающий лицо в очках с толстой оправой и некрасиво торчащими изо рта зубами, унизителен для людей, которые носят очки, и самого Тедди в частности. Он направил петицию в Apple, предложив новые вид и название эмодзи. На смену зубам должна прийти улыбка, а наименование он хочет изменить на "гений".

"Многим, включая меня, не нравится, когда их называют ботаниками. И потом выглядит это немного глупо из-за зубов, которые заострены и торчат наружу, что делает смайлик похожим на крысу", — рассказал мальчик.

В самой петиции говорится, что эмодзи "ботаник" оскорбляет всех людей в мире, носящих очки. В то же время авторы заявления считают всех носящих очки классными и не хотели бы, чтобы те, кому впервые пришлось надеть очки, считали, что они выглядят как крысы или кролики.