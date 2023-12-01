В Москве коты-диверсанты закрыли хозяйку на холодном балконе В Москве спасатели вызволили женщину, которую на балконе заперли коты 1 декабря, 14:10 В Москве женщину на балконе заперли коты. Обложка © Unsplash

Коты-"диверсанты" закрыли хозяйку на холодном балконе, куда она вышла в одном халате. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в Северном Измайлово в Москве.

По данным телеграм-канала, 61-летняя москвичка на секундочку в одном халате выскочила на балкон, но вернуться в квартиру уже не смогла — всё из-за проделок питомцев. Замёрзнув, женщина начала просить помощи у прохожих. Те вызвали спасателей, которые вскрыли двери и освободили "пленницу котов".

Ранее похожая история произошла в Калининградской области: жительницу города Советска на балконе заперли коты, пока она фотографировала красивую подсветку на мосту. Дело было в марте, девушке пришлось ждать подмогу около часа.

Авторы Александра Вишнякова