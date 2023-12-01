Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Власти США добиваются двукратного сокращения доходов России от продажи нефти и газа

ВОЗ оценила угрозу пандемии из-за вспышки опасной инфекции в Китае

Опубликовано видео, как задерживали преступную семейку похитителей 8-летней Златы

Повелитель вечной мерзлоты Чысхаан зажёг первую в России новогоднюю ёлку

Мариинский театр не будут объединять с Большим после назначения Гергиева

Валерий Гергиев назначен гендиректором Большого театра

Лавров объявил условием для завершения СВО переход Украины от брейк-данса к танго

Шойгу: Армия России расширяет зоны контроля в зоне СВО на всех фронтах

В Кремле констатировали конец американоцентричного мира

Смертность от рака крови в России упала до минимума

В Москве коты-диверсанты закрыли хозяйку на холодном балконе

В Москве спасатели вызволили женщину, которую на балконе заперли коты

1 декабря, 14:10
<p>В Москве женщину на балконе заперли коты. Обложка © Unsplash</p>

В Москве женщину на балконе заперли коты. Обложка © Unsplash

Коты-"диверсанты" закрыли хозяйку на холодном балконе, куда она вышла в одном халате. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в Северном Измайлово в Москве.

По данным телеграм-канала, 61-летняя москвичка на секундочку в одном халате выскочила на балкон, но вернуться в квартиру уже не смогла — всё из-за проделок питомцев. Замёрзнув, женщина начала просить помощи у прохожих. Те вызвали спасателей, которые вскрыли двери и освободили "пленницу котов".

В Подмосковье спасли пожилую таксу Савелия, упавшую в канализационный люк

В Подмосковье спасли пожилую таксу Савелия, упавшую в канализационный люк

Ранее похожая история произошла в Калининградской области: жительницу города Советска на балконе заперли коты, пока она фотографировала красивую подсветку на мосту. Дело было в марте, девушке пришлось ждать подмогу около часа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!