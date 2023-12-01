Москалькова обсудила цифровые угрозы с главой "Белого Интернета"

Сегодня состоялась встреча федерального омбудсмена Татьяны Москальковой с главой АНО "Белый Интернет" Элиной Сидоренко, главной повесткой которой была защита граждан от цифровых угроз, а также укрепление двустороннего взаимодействия по охране прав и законности в сетевой среде. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение Лайфа.

На встрече Москалькова сообщила, что в ежегодный доклад уполномоченного по правам человека для представления президенту и парламенту будет включён спецраздел о "цифровых правах". Омбудсмен пригласила руководительницу "Белого Интернета" принять участие в его разработке.

"К нам приходят обращения тогда, когда человек уже обижен, очень много нарушений прав человека сегодня совершается с помощью Интернета. Они связаны с незаконным отъёмом имущества, с продвижением людей к противоправным действиям: незаконному обороту наркотиков, вовлечению людей не только в преступную деятельность, но и ту, которую мы считаем "серой зоной". Зона, где человек подвергается психологической обработке для изменения его позиции, где его продвигают к тем ценностям, которые наносят вред и ему, и его семье, и окружению. Сейчас мы готовим ежегодный доклад уполномоченного по правам человека для представления президенту и парламенту и хотим посвятить раздел цифровым правам", — рассказала омбудсмен.

Москалькова и Сидоренко пришли к компромиссу в вопросе важности данной проблематики, отметив, что бороться с угрозами в Интернете нужно с помощью системной и слаженной работы всех заинтересованных в этом сторон. Рост вовлечённости молодёжи и пожилых людей в сетевое взаимодействие ставит перед государством и обществом задачу по предотвращению большинства действующих угроз, внесению поправок в законодательство и работе по просвещению уязвимых слоев общества. Также стороны подняли вопросы о цифровой безопасности и цифровой гигиене, действенных способах предупреждения и противодействия агрессии в виртуальной среде, методах борьбы с киберпреступностью и защите персональных данных.

"Скептикам я хочу напомнить, что количество киберпреступлений в 2022 году превысило отметку 522 тысячи. Три четверти подобных преступлений совершаются с использованием Интернета. "Цифровая преступность" выросла в три раза за последние пять лет. В прошлом году кражи средств с банковских счетов лишили россиян 14,2 миллиарда рублей. Мы нуждаемся в законодательных новеллах, слаженной работе неравнодушных лиц и государственных органов и, конечно, в цифровом просвещении. Цифровая гигиена позволяет оградить от мошенничества всех незащищённых лиц", — подчеркнула Сидоренко.

Отдельно она напомнила о том, как важно не игнорировать случаи кибербуллинга, на которые общество часто закрывает глаза, тем более что растущая вовлечённость детей кардинально повышает важность адекватной борьбы с буллингом как законодательными способами, так и общественными.

Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО "Белый Интернет" создан для популяризации правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышения уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, расширения правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий.