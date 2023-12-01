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Регион
Опубликовано 1 декабря 2023, 18:05

В Думе указали на хаос в США после шутки Байдена о наличии кода, способного "взорвать мир"

Депутат Свинцов: США при Байдене потеряли влияние и стали региональной державой

Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Jacquelyn Martin

Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Jacquelyn Martin

Администрация Белого дома утратила способность справляться с регулярно появляющимися на международной арене вызовами, что наглядно иллюстрирует катастрофически падающий в течение последних нескольких месяцев рейтинг президента США Джо Байдена. Об этом в беседе с Лайфом рассказал депутат Государственной думы Андрей Свинцов.

"Последние несколько месяцев у Байдена катастрофически падает рейтинг. Это связано с неспособностью администрации Белого дома справляться с вызовами, которые появляются уже с пугающей регулярностью. Мы говорим о том, что на Ближнем Востоке происходят конфликты, и администрация Байдена, и Блинкен, и ряд других чиновников пытаются как-то войти в повестку и пытаются, скажем так, влиять и регулировать происходящее между Израилем и Палестиной", отметил он.

Однако, несмотря на все громкие выступления чиновников из Штатов, ситуация продолжает развиваться абсолютно хаотично, добавил депутат. Израиль ведёт автономную политику и практически игнорирует рекомендации США. Да и в сфере экономики дела обстоят не лучше: ближневосточный регион более чем самостоятелен в вопросах объёмов добычи нефти и поддержания тех ценовых коридоров, которые сегодня так не устраивают Соединённые Штаты.

Штаты потеряли влияние и не могут сделать ничего — ни на политическом международном треке, ни на экономическом, констатировал собеседник Лайфа. Это государство стремительно превращается в региональную державу, которая практически не в состоянии контролировать или влиять ни на один серьёзный вопрос международной политики или международной экономики.

"Поэтому переход Байдена в формат шута это, конечно, крик отчаяния, и никакие ни шутки, ни прибаутки, ни наём десятков сотен самых популярных артистов Соединённых Штатов не помогут Байдену переизбраться — это уже очевидный факт", подытожил Свинцов.

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Напомним, ранее Байден на встрече с рабочими похвастался наличием кода, способного "взорвать мир". Позже он объяснил, что имел в виду ядерное оружие. Журналисты, однако, юмор главы государства не оценили, отметив, что если он хотел пошутить, то у него не получилось.

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Ольга Годуненко
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