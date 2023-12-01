В Думе указали на хаос в США после шутки Байдена о наличии кода, способного "взорвать мир"

Администрация Белого дома утратила способность справляться с регулярно появляющимися на международной арене вызовами, что наглядно иллюстрирует катастрофически падающий в течение последних нескольких месяцев рейтинг президента США Джо Байдена. Об этом в беседе с Лайфом рассказал депутат Государственной думы Андрей Свинцов.

"Последние несколько месяцев у Байдена катастрофически падает рейтинг. Это связано с неспособностью администрации Белого дома справляться с вызовами, которые появляются уже с пугающей регулярностью. Мы говорим о том, что на Ближнем Востоке происходят конфликты, и администрация Байдена, и Блинкен, и ряд других чиновников пытаются как-то войти в повестку и пытаются, скажем так, влиять и регулировать происходящее между Израилем и Палестиной", — отметил он.

Однако, несмотря на все громкие выступления чиновников из Штатов, ситуация продолжает развиваться абсолютно хаотично, добавил депутат. Израиль ведёт автономную политику и практически игнорирует рекомендации США. Да и в сфере экономики дела обстоят не лучше: ближневосточный регион более чем самостоятелен в вопросах объёмов добычи нефти и поддержания тех ценовых коридоров, которые сегодня так не устраивают Соединённые Штаты.

Штаты потеряли влияние и не могут сделать ничего — ни на политическом международном треке, ни на экономическом, констатировал собеседник Лайфа. Это государство стремительно превращается в региональную державу, которая практически не в состоянии контролировать или влиять ни на один серьёзный вопрос международной политики или международной экономики.

"Поэтому переход Байдена в формат шута это, конечно, крик отчаяния, и никакие ни шутки, ни прибаутки, ни наём десятков сотен самых популярных артистов Соединённых Штатов не помогут Байдену переизбраться — это уже очевидный факт", — подытожил Свинцов.