Ядовитая и агрессивная змея терроризирует жителей многоэтажки в Москве
В одном из многоквартирных домов в московском Чертанове нашли ядовитую змею
Ядовитую змею обнаружили жители одного из многоэтажных домов на юге Москвы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.
По словам собеседника телеканала, опасная змея завелась в доме 21 по Чертановской улице. При этом угроза жизни и здоровью жильцов очень даже реальна — пресмыкающееся ведёт себя агрессивно. Остальные детали уточняются.
На просторах интернета всё чаще можно встретить новости, что московские многоэтажки подверглись атаке пресмыкающихся. Ранее серпентолог объяснил, как они заползают в столичные многоквартирные дома.
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