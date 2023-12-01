Ядовитая и агрессивная змея терроризирует жителей многоэтажки в Москве

Ядовитую змею обнаружили жители одного из многоэтажных домов на юге Москвы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, опасная змея завелась в доме 21 по Чертановской улице. При этом угроза жизни и здоровью жильцов очень даже реальна — пресмыкающееся ведёт себя агрессивно. Остальные детали уточняются.