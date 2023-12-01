Чемпионка Ефимова поделилась странными наблюдениями о русских и украинцах в США

Российская пловчиха, трёхкратный олимпийский призёр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала, почему ей хотелось вернуться на родину из США. По её словам, в Штатах сейчас много русских и украинцев, которые жаждут узнать мнение спортсменки, поэтому чувствуется политическая напряжённость.

"Там сейчас все русские и украинцы, когда идёшь по набережной, такое ощущение, что находишься в Москве. Но на самом деле бывает по-разному. Было тяжело даже по той причине, что все спрашивают — каждому хочется высказать своё мнение, узнать моё", — заявила Ефимова в разговоре с ТАСС.

Спортсменка добавила, что в России её не спрашивают, откуда акцент, здесь в этом плане легче. Однако подчеркнула, что и там есть понимающие люди.