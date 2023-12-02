Риск осложнений: Названы самая опасная и безопасная бьюти-процедуры

Инъекционная ринопластика — процедура, направленная на коррекцию формы носа, — является одной из самых опасных в косметологии, так как предполагает введение пациенту филлеров, липолитиков, а иногда и гормональных препаратов, разрушающих хрящевую ткань.

"Она считается опасной, поскольку филлер может попасть в сосудистое русло, что грозит серьёзными осложнениями. В частности, тромбированием глазных и головных сосудов и, как следствие, слепотой и инсультами", — рассказал "Газете.ru" пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины "Время красоты" Магомед Нальгиев, добавив, что в качестве альтернативы лучше выбрать хирургическую ринопластику.

А самой бесполезной процедурой, по его мнению, является безынъекционная мезотерапия, при которой раствор просто наносится на поверхность кожи. Врач рекомендовал выбирать инъекционный вариант — в таком случае препарат попадёт в более глубокие слои и эффект будет гораздо заметнее.