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22 ноября, 18:39

"Свиной пятачок": Хирург назвал 4 пластические операции, о которых чаще всего жалеют

Хирург Алексанян призвал россиян не делать операцию по удалению комков Биша

Не все пластические операции заканчиваются успешно, многие из них уже давно находятся в стоп-листе у хирургов. От каких вмешательств стоит отказаться, рассказал доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян. В первую очередь он обратил внимание на удаление комков Биша.

Речь идёт о жировых скоплениях в районе щёк, которые достаются человеку ещё в младенчестве, — они могут добавлять объём и тем самым лишать лицо выразительности. Операция по удалению этих комков делает скулы утончёнными, однако с началом процесса старения кожа теряет упругость, из-за чего щёки провисают, а на месте появившихся после операции пустот образуются впадины. И такие последствия уже не получится убрать с помощью пластической хирургии.

Также эксперт рассказал о броулифте — операция спасает от неудачного макияжа бровей. Зачастую молодые пациентки приходят к хирургу и просят вырезать им брови, однако вмешательство может привести к образованию рубцов.

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"Надо ли говорить, что нарисованные брови никогда не заменят естественные? К сожалению, исправить последствия броулифта невозможно. Некоторые прибегают к этой операции для того, чтобы приподнять брови и сделать взгляд более открытым, но и такая цель часто оказывается провальной", — приводит слова Алексаняна портал "Страсти".

По мнению специалиста, в этом случае важно не переборщить, так как из-за слишком приподнятых бровей у их обладателя всегда будет "удивлённое" лицо. Кроме того, специалист указал на популярность маленького, тонкого и вздёрнутого носа — этот тренд пришёл из соцсетей: фильтры и маски делают лицо аккуратным и красивым, оттуда и появился нос такой странной формы. Алексанян отметил, что в кадре он смотрится симпатично, однако в жизни идёт не всем. По его мнению, это лишь свиной пятачок, который делает лицо искусственным.

Замыкает топ опасных вмешательств булхорн операция по коррекции формы верхней губы. В этом случае специалист иссекает участок кожи между губой и кончиком носа и подшивает верхнюю, приподнимая её, швы располагаются под ноздрями. Однако со временем рубцы опускаются и становятся видимыми, что выглядит ужасно.

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Ранее Лайф писал, какие пластические операции лучше сделать до 30 лет. В топе по популярности, в частности, блефаропластика и подтяжка лба.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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