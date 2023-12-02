Тектонический сдвиг: Слабость США развернёт Израиль к Китаю

Падение влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке может обернуться для Вашингтона потерей сильного союзника в лице Израиля, считает профессор Американского университета Антон Федяшин. По словам эксперта, на роль нового друга Иерусалима в этом случае будет претендовать Китай.

Политолог напомнил, что США столкнулись с градом проблем после 2014 года, когда на Украине произошёл госпереворот. С тех пор геополитическое положение державы лишь ослабевает. В закате гегемонии государства виновата "интоксикация" местного истеблишмента, уверен Федяшин. На фоне происходящих событий велик риск "тектонических сдвигов", которые оставят Америку за бортом евразийской политики. Преемником США выступит Китай — он уже восстанавливает отношения некоторых соседей по континенту.

"Не начнёт ли и Израиль посматривать на Пекин, планируя свою политику?" — допустил тревожный для США сценарий автор в статье для журнала National Interest.