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2 декабря, 02:55

Тектонический сдвиг: Слабость США развернёт Израиль к Китаю

NI: Упадок США может вынудить Израиль развернуться к Китаю

Падение влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке может обернуться для Вашингтона потерей сильного союзника в лице Израиля, считает профессор Американского университета Антон Федяшин. По словам эксперта, на роль нового друга Иерусалима в этом случае будет претендовать Китай.

Политолог напомнил, что США столкнулись с градом проблем после 2014 года, когда на Украине произошёл госпереворот. С тех пор геополитическое положение державы лишь ослабевает. В закате гегемонии государства виновата "интоксикация" местного истеблишмента, уверен Федяшин. На фоне происходящих событий велик риск "тектонических сдвигов", которые оставят Америку за бортом евразийской политики. Преемником США выступит Китай — он уже восстанавливает отношения некоторых соседей по континенту.

"Не начнёт ли и Израиль посматривать на Пекин, планируя свою политику?" — допустил тревожный для США сценарий автор в статье для журнала National Interest.

В Китае сделали важное заявление о сохранении успешных отношений с Россией

В Китае сделали важное заявление о сохранении успешных отношений с Россией

Параллельно Китай продолжает укреплять союзнические отношения с Россией, чем всерьёз пугает Японию, рассказывал Лайф ранее. Развитие альянса двух стран в Стране восходящего солнца назвали наихудшим сценарием.

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Flickr / Prime Minister of Israel

Илья Пушкарев
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