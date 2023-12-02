Признал свою вину: Против экс-главы Минтранса Чувашии Осипова возбуждено два уголовных дела

Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Республики Чувашия Владимиру Осипову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и организации неправомерного оборота средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, в декабре прошлого года чиновник организовал незаконное заключение муниципального контракта на выполнение работ по созданию проектной документации, капитальному ремонту и содержанию одной из дорог в Чебоксарах с фирмой, главой которой являлся его знакомый.

"В действительности указанная организация не соответствовала условиям закупки, чем причинён ущерб региональному бюджету на сумму более семи миллионов рублей", — говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, в июне прошлого года Осипов организовал предоставление в казначейство Чувашии поддельного платёжного поручения для перевода денег министерства на нужды, не предусмотренные контрактом. Тогда Минфин республики заблокировал данный перевод.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной и личной заинтересованности" и "Организация неправомерного оборота средств платежей". Осипов признал свою вину и дал показания в отношении соучастника. Решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.