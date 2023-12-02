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2 декабря, 09:17

В Москве троечница разработала план, как прогулять уроки, но в итоге попала в больницу

SHOT: В Москве школьница выпила 9-процентный уксус, чтобы пропустить контрольную

В Москве ученица седьмого класса выпила уксус, чтобы прогулять уроки. Девочка хотела, чтобы у неё заболел живот и мама разрешила не ходить в школу.

По информации SHOT, семиклассница из Новогиреева учится на тройки. Девочке не хотелось идти в школу из-за контрольной. Чтобы прогулять урок, она стянула с кухни девятипроцентный уксус, оделась, взяла рюкзак и вышла в подъезд, где и глотнула кислоту. Ученица не рассчитывала, что впоследствии ей станет так плохо.

По данным телеграм-канала, пострадавшая вернулась домой и попросила маму вызвать скорую. Медики вовремя оказали девочке помощь, сейчас она находится в больнице. А вот матери школьницы повезло меньше — её оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей. В настоящее время семья решает вопрос о переводе девочки на заочное обучение.

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А ранее Лайф писал, что в Москве школьница чуть не умерла от отравления противовирусными таблетками. Девочка очень не хотела болеть и пыталась не заразиться ОРВИ. Медики промыли девочке желудок, в настоящее время её жизни ничего не угрожает.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Дарья Нарыкова
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