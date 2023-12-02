ВКС РФ получили партию истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолётов Як-130

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) отчиталась о передаче Минобороны России партии новых истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолётов Як-130. Как сообщили в пресс-службе ОАК, воздушные судна были выпущены Иркутским авиационным заводом.

ОАК передала Минобороны новые Су-30СМ2 и Як-130. Видео © Telegram / ПАО "ОАК"

Техника прошла все необходимые наземные и лётные испытания и отправилась к месту несения службы. По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, на предприятии уже начали изготавливать самолёты по программе следующего года.

"Партия учебно-боевых самолётов Як-130 завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Очередные Су-30СМ2 поступят в ВКС России", — сказал он.