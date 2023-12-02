Лёд и пламя: Названы главные тренды в интерьере 2024 года

В мире дизайна изменения происходят настолько быстро, что каждый сезон приносит с собой новые тенденции, в том числе цветовые. Если вы планируете сделать ремонт, то необходимо узнать, какая палитра будет актуальна в следующем году. Об идеях, которые сделают интерьер стильным и свежим, в беседе с Лайфом рассказал эксперт Евгений Коваленко.

Лёд и пламя

Ключевым трендом в 2024 году становится баланс между тёплыми и холодными оттенками одного цвета. Например, тёплый пыльно-розовый в сочетании с холодным розовым или светло-серым создают уникальные и интересные интерьеры. Такое смешение придаёт обстановке не только стиля, но и гармонии Евгений Коваленко Специалист по интерьерам

Вечная классика

Коваленко добавил, что не выходит из моды и классика — приглушённые нейтральные тона, например бежевый, светло-серый и пастельный. Такая расцветка способна придать помещению больше уюта и сделать его теплее, это отличная основа для экспериментов с текстурами и акцентами, считает специалист по интерьерам и основатель фабрики обоев Verol.

Эффектные акценты

"Если вы хотите добавить выразительности помещению, то выбирайте тёмные цвета, например синий или зелёный. Они придадут элегантности и роскоши, особенно большим пространствам. А в маленьких помещениях тёмные цвета можно использовать для создания впечатляющих акцентов, разбавляя их светлыми оттенками", — уточнил Коваленко.

Вдохновение природой

Особое внимание эксперт обратил на зелёный цвет, ведь символом 2024 года является Зелёный Деревянный Дракон. По мнению специалиста, подобные оттенки способны привнести в интерьер атмосферу природной естественности и спокойствия — они отлично сочетаются с нейтральными тонами и дарят умиротворение.

Больше оптимизма и радости

"Хорошее настроение символизирует жёлтый цвет. Он необходим для создания в доме позитивной среды. Яркий оттенок можно использовать в качестве основного или акцентов. Он хорошо сочетается с другими цветами, например синим, фиолетовым или землистым", — рассказал эксперт.

Заземляемся

Коваленко напомнил, что к землистым оттенкам относятся бежевый, горчичный, терракотовый и оранжевый, причём сейчас они начинают набирать популярность. Собеседник Лайфа считает, что это неудивительно, ведь наравне с зелёным эти цвета также дают связь с природой и добавляют уюта. В тренды возвращается и красный, однако предпочтение отдается тёплому коричневатому оттенку.

Неожиданная гармония

В последнее время одним из самых необычных и ярких сочетаний, которое актуально и в 2024 году, считается микс жёлтого с фиолетовым. По словам Коваленко, контраст противоположных цветов способен подарить не только отличное настроение и бодрость духа, но и ощущение благополучия.