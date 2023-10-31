Дизайнер объяснила, как создать простор даже в квартире-студии

Жизнь в компактной студии часто бывает непростой. Кажется, что места катастрофически не хватает. Но грамотное зонирование и дизайнерские решения позволяют визуально значительно расширить маленькое пространство, чтобы ощутить лёгкость интерьера без компромисса по возможностям хранения. Лайфхаками для владельцев таких квартир поделилась с Лайфом дизайнер интерьера Ольга Русяева.

1. Цвет. Для визуального расширения помещения лучше всего использовать светлую палитру — белый, бежевый, молочный, серый оттенки. Тёмные цвета будут "съедать" и без того маленькое пространство, отмечает эксперт.

2. Освещение. Если его правильно организовать, это также визуально увеличит площадь. Используйте несколько источников света и создавайте многоуровневую подсветку — рабочих зон, декоративных элементов.

3. Зеркала. Русяева советует разместить несколько компактных зеркал, чем одно большое. Оптимальный вариант — разные по форме и размеру зеркала на разных уровнях по всему периметру комнаты.