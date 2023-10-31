Дизайнер объяснила, как создать простор даже в квартире-студии
Дизайнер Русяева: Мебель на тонких ножках создаст ощущение простора в интерьере
Жизнь в компактной студии часто бывает непростой. Кажется, что места катастрофически не хватает. Но грамотное зонирование и дизайнерские решения позволяют визуально значительно расширить маленькое пространство, чтобы ощутить лёгкость интерьера без компромисса по возможностям хранения. Лайфхаками для владельцев таких квартир поделилась с Лайфом дизайнер интерьера Ольга Русяева.
1. Цвет. Для визуального расширения помещения лучше всего использовать светлую палитру — белый, бежевый, молочный, серый оттенки. Тёмные цвета будут "съедать" и без того маленькое пространство, отмечает эксперт.
2. Освещение. Если его правильно организовать, это также визуально увеличит площадь. Используйте несколько источников света и создавайте многоуровневую подсветку — рабочих зон, декоративных элементов.
3. Зеркала. Русяева советует разместить несколько компактных зеркал, чем одно большое. Оптимальный вариант — разные по форме и размеру зеркала на разных уровнях по всему периметру комнаты.
4. Расстановка мебели. Лучше выбирать мебель на тонких ножках — это создаст парящий эффект. Откажитесь от массивных, громоздких предметов. Используйте трансформирующиеся столы, кресла, ширмы — чтобы в момент, когда они не нужны, они не утяжеляли интерьер.
5. Крупноформатные картины. Они сделают интерьер более объёмным, в отличие от мелких, захламляющих пространство аксессуаров.
6. Горизонтальные линии. Подойдут полосатые обои, жалюзи, цветные стикеры на стёклах, предметы из прозрачного стекла, зеркальные поверхности.
7. Используйте верхнее пространство. Если позволяет высота потолков, разместите стеллажи, полки, подвесную мебель. Хороший приём — максимально высоко повесить карниз. Длинные струящиеся шторы помогут вытянуть пространство.
"Грамотно организовав и декорировав пространство, визуально расширить квартиру-студию можно по ощущениям в несколько раз. Главное — правильно использовать освещение, зеркала, цвет и мебель. Тогда даже самая компактная квартира станет уютной и комфортной для жизни", — отметила собеседница Лайфа.
Кстати, на волне популярности фильма "Барби" многие решили привнести в интерьер нотки розового, но дизайнер предостерегла россиян от чрезмерного использования стиля барбикор. Все остромодные в моменте тренды имеют склонность к очень быстрому угасанию, и вам едва ли захочется находиться в помещении, дизайн которого потеряет свою актуальность ровно в тот момент, когда в культурной жизни появятся новые стилевые иконы.
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