Интерьерный эксперт объяснила, почему превращать свою квартиру в "домик для Барби" — плохая идея

На волне популярности фильма "Барби" дизайнер Вероника Антелава предостерегла россиян от чрезмерного использования стиля барбикор в интерьерах квартир. По словам собеседницы, все остромодные в моменте тренды имеют склонность к очень быстрому угасанию и вам едва ли захочется находиться в помещении, дизайн которого потеряет свою актуальность ровно в тот момент, когда в культурной жизни появятся новые стилевые иконы.

"Подумайте о том, что в адаптированном под барби-тренд стиле вам придётся находиться довольно продолжительное время. Цветопсихологи однозначно относят оттенки розового к не самым простым в плане восприятия. Отдохнуть после тяжёлого дня и по-настоящему расслабиться позволят светлые, нейтральные и в первую очередь природные оттенки — зелёный, бежевый, оттенки натурального дерева. Интерьер в стиле Барби, даже если он представлен в квартире локально (например, только в детской комнате), все-таки будет негативно отражаться на вашем самочувствии", — предупреждает руководитель отдела по работе с дизайнерами мебельной компании Mr.Doors.

Если уж очень хочется добавить элементов из мира Барби в своей интерьер, пусть это будет домашний текстиль, предметы сервировки стола, какой-то мелкий декор — словом, какие-то акценты, от которых легко будет отказаться, когда розовый вам наскучит или возникнет необходимость продать или сдать в аренду вашу квартиру. Дизайнер Антелава уверяет: на жильё, где преобладает спокойная и естественная цветовая гамма, спрос будет гораздо выше, чем на экстремальные в плане дизайна варианты.

"Признаём мы это или нет, но розовый у большинства людей напрямую ассоциируется с детством. Именно об этом цвете, к сожалению, родители вспоминают в первую очередь, задумываясь о преображении интерьеров для девочек доподросткового возраста. Однако сейчас производители материалов и мебели предлагают настолько широкий ассортимент оттенков, что решений множество. Во взрослом возрасте, живя в интерьерах, схожих со вкусами Барби, вы просто будете восприниматься не слишком по возрасту", — добавила интерьерный эксперт.