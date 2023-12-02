Две россиянки вышли из машины прямиком в мазутную яму, одна из них погибла

В Башкирии две женщины упали в мазутную яму на территории заброшенной котельной. В результате одна из них погибла, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, рано утром 2 декабря три человека на автомобиле возвращались домой и решили по неизвестным причинам заехать на территорию заброшенной котельной в Баймакском районе. Выйдя из машины, две женщины, не заметив опасности, с высоты более двух метров упали в яму с мазутом. На помощь пострадавшим оперативно выехали спасатели и пожарные.

"Первая женщина была извлечена и с сильным переохлаждением передана медикам, вторую женщину также удалось извлечь и передать медикам, она полностью была в мазуте. К сожалению, впоследствии она скончалась", — говорится в сообщении Госкомитета.