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2 декабря, 09:56

Две россиянки вышли из машины прямиком в мазутную яму, одна из них погибла

Женщина погибла после падения в мазутную яму в заброшенной котельной в Башкирии

<p>Кадр с места происшествия, где две женщины упали в яму с мазутом. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/goskomitetrb?w=wall-124463746_13537&ysclid=lpnu20io8o758561268" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС</a></p>

Кадр с места происшествия, где две женщины упали в яму с мазутом. Обложка © VK / Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС

В Башкирии две женщины упали в мазутную яму на территории заброшенной котельной. В результате одна из них погибла, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, рано утром 2 декабря три человека на автомобиле возвращались домой и решили по неизвестным причинам заехать на территорию заброшенной котельной в Баймакском районе. Выйдя из машины, две женщины, не заметив опасности, с высоты более двух метров упали в яму с мазутом. На помощь пострадавшим оперативно выехали спасатели и пожарные.

"Первая женщина была извлечена и с сильным переохлаждением передана медикам, вторую женщину также удалось извлечь и передать медикам, она полностью была в мазуте. К сожалению, впоследствии она скончалась", — говорится в сообщении Госкомитета.

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Наталья Исакова
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