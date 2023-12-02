Раскрыта причина огненного ДТП в Москве, унёсшего жизни двоих человек

Причиной огненного ДТП на Киевском шоссе в Москве стало то, что водитель фуры уснул на рулём. SHOT опубликовал видео аварии, в которой два человека погибли, а ещё одному оторвало ногу.

Момент ДТП на Киевском шоссе в Москве. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, у 21-летней девушки сломался её Volkswagen Tiguan, в связи с чем автомобилистке пришлось остановиться на второй полосе. Патрульные ГИБДД заметили это, припарковались сзади, выставили конусы, включили мигалку и посадили водителя в служебную машину погреться.

ДТП на Киевском шоссе в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Затем приехал эвакуатор с двумя сотрудниками. Пока они грузили иномарку, во всю эту компанию влетела фура. Обе легковушки и эвакуатор сразу же загорелись. В результате аварии погибли хозяйка "тигуана" и 30-летний эвакуаторщик. Его напарнику оторвало ногу. Сейчас мужчина находится в больнице, за его жизнь борются медики.

Сотрудники ГИБДД не пострадали, так как в момент ДТП находились не в машине. Уснувшим за рулём водителем фуры оказался 54-летний гражданин Белоруссии.