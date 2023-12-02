Раскрыта причина огненного ДТП в Москве, унёсшего жизни двоих человек
Устроивший ДТП на Киевском шоссе в Москве гражданин Белоруссии уснул за рулём
Причиной огненного ДТП на Киевском шоссе в Москве стало то, что водитель фуры уснул на рулём. SHOT опубликовал видео аварии, в которой два человека погибли, а ещё одному оторвало ногу.
Момент ДТП на Киевском шоссе в Москве. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, у 21-летней девушки сломался её Volkswagen Tiguan, в связи с чем автомобилистке пришлось остановиться на второй полосе. Патрульные ГИБДД заметили это, припарковались сзади, выставили конусы, включили мигалку и посадили водителя в служебную машину погреться.
ДТП на Киевском шоссе в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Затем приехал эвакуатор с двумя сотрудниками. Пока они грузили иномарку, во всю эту компанию влетела фура. Обе легковушки и эвакуатор сразу же загорелись. В результате аварии погибли хозяйка "тигуана" и 30-летний эвакуаторщик. Его напарнику оторвало ногу. Сейчас мужчина находится в больнице, за его жизнь борются медики.
Сотрудники ГИБДД не пострадали, так как в момент ДТП находились не в машине. Уснувшим за рулём водителем фуры оказался 54-летний гражданин Белоруссии.
Напомним, что огненное ДТП произошло в ночь на 2 декабря. В ДТП пострадали три машины — эвакуатор и две легковушки. Лайф опубликовал кадры с места трагедии, на которых видно, как из искорёженных кузовов вырываются языки пламени.
Telegram / SHOT