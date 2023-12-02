МАГАТЭ: Ночью Запорожская АЭС отключалась от внешнего источника питания

Минувшей ночью Запорожская АЭС отключалась от внешнего источника питания, сообщили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В это время станция переходила на дизельные генераторы. Сейчас подключение восстановлено.

"Дизельные генераторы обеспечивали поступление электричества для обеспечения безопасности станции, пока подсоединение не было восстановлено. Это уже восьмой подобный случай за время конфликта", — говорится в опубликованном сообщении.

Тем временем глава "Росатома" Алексей Лихачёв и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретились в Дубае на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). В пресс-службе госкорпорации отметили, что они обсудили вопросы ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС и договорились о проведении консультаций в январе-феврале 2024 года.

Подчёркивается, что разговор также шёл о работе миссии агентства на станции и предстоящей ротации экспертов МАГАТЭ, которая пройдёт 5 декабря 2023 года. В свою очередь Лихачёв подтвердил поддержку деятельности МАГАТЭ по продвижению мирного атома как устойчивого источника энергии и готовность продолжить совместную работу в данном направлении.