"Были слышны крики": Екатеринбуржцы нашли тело на входе в медицинский центр
В Екатеринбурге прохожие прямо на улице обнаружили тело человека
В Академическом районе Екатеринбурга у входа в медицинский центр нашли тело человека, пишет Ura.ru. Перед этим там слышали крики.
"Перед входом в медицинский центр лежит труп. Возле дома были слышны крики. Сейчас на место происшествия приехали сотрудники полиции", — сказал очевидец.
Официальной информации о происшествии пока не поступало. По некоторым данным, погибшей является молодая девушка.
Ранее в Алтайском крае в реке Каменке нашли тело ребёнка-инвалида. По предварительным данным, он гулял с мамой, однако она отвлеклась и упустила его из виду. Обстоятельства трагедии выясняются.
ТАСС / Валерий Шарифулин