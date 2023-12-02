"Были слышны крики": Екатеринбуржцы нашли тело на входе в медицинский центр

В Академическом районе Екатеринбурга у входа в медицинский центр нашли тело человека, пишет Ura.ru. Перед этим там слышали крики.

"Перед входом в медицинский центр лежит труп. Возле дома были слышны крики. Сейчас на место происшествия приехали сотрудники полиции", — сказал очевидец.

Официальной информации о происшествии пока не поступало. По некоторым данным, погибшей является молодая девушка.