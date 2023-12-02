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2 декабря, 11:38

"Были слышны крики": Екатеринбуржцы нашли тело на входе в медицинский центр

В Екатеринбурге прохожие прямо на улице обнаружили тело человека

В Академическом районе Екатеринбурга у входа в медицинский центр нашли тело человека, пишет Ura.ru. Перед этим там слышали крики.

"Перед входом в медицинский центр лежит труп. Возле дома были слышны крики. Сейчас на место происшествия приехали сотрудники полиции", — сказал очевидец.

Официальной информации о происшествии пока не поступало. По некоторым данным, погибшей является молодая девушка.

Тело трёхлетнего ребёнка нашли в новгородской сауне

Тело трёхлетнего ребёнка нашли в новгородской сауне

Ранее в Алтайском крае в реке Каменке нашли тело ребёнка-инвалида. По предварительным данным, он гулял с мамой, однако она отвлеклась и упустила его из виду. Обстоятельства трагедии выясняются.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
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