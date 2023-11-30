Тело ребёнка-инвалида нашли в реке в Алтайском крае

Тело ребёнка-инвалида нашли в реке Каменке в Алтайском крае. Мальчику было восемь лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребёнка-инвалида по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении ведомства.

Всё произошло 27 ноября. По данным следователей, ребёнок гулял с мамой во дворе усадьбы в селе Нижнекаменка. В какой-то момент женщина отвлеклась на домашние дела, а мальчик остался сам по себе и пошёл гулять один.

Когда родители забили тревогу, начались поиски ребёнка. В результате вечером того же дня в реке было найдено тело. Никаких телесных повреждений на нём следователи не обнаружили. Сейчас они выясняют все обстоятельства трагедии.