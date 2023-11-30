Регион

Уведомления отключены

30 ноября, 07:29

Тело ребёнка-инвалида нашли в реке в Алтайском крае

Тело ребёнка-инвалида нашли в реке Каменке в Алтайском крае. Мальчику было восемь лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребёнка-инвалида по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении ведомства.

Всё произошло 27 ноября. По данным следователей, ребёнок гулял с мамой во дворе усадьбы в селе Нижнекаменка. В какой-то момент женщина отвлеклась на домашние дела, а мальчик остался сам по себе и пошёл гулять один.

Когда родители забили тревогу, начались поиски ребёнка. В результате вечером того же дня в реке было найдено тело. Никаких телесных повреждений на нём следователи не обнаружили. Сейчас они выясняют все обстоятельства трагедии.

Тело трёхлетнего ребёнка нашли в новгородской сауне

Тело трёхлетнего ребёнка нашли в новгородской сауне

Ранее Лайф рассказывал жуткую историю, которая произошла в Красноярском крае. Там после непродолжительных поисков нашли тело 12-летнего мальчика. Оно было в реке и с явными признаками убийства: на затылке медики обнаружили травму от удара топором. При этом, как выяснилось позже, ребёнка также пытались добить ножом. Главным подозреваемым в расправе стал другой школьник, у которого незадолго до гибели был подросток. На допросе парень сознался в убийстве. Оказалось, что причиной конфликта между ребятами стало оскорбительное высказывание в адрес мамы мальчика. Не сумевший вытерпеть такой наглости, парень схватился за топор и зарубил приятеля.

Обложка ©

Shutterstock

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Алтайский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров