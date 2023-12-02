Россиянам рассказали, как вылечить межпозвоночную грыжу без операции

Практически каждый второй имеет протрузию в позвоночном диске ближе к 40 годам, а в возрасте 60 лет появляется риск развития межпозвоночной грыжи. О том, что это за недуг и как его лечить, рассказал остеопат, рефлексотерапевт и реабилитолог Владислав Воробьевский.

В беседе с "Вечерней Москвой" специалист отметил, что так называемые амортизирующие стельки между позвонками с годами подвергаются износу. На первой стадии диск теряет эластичность, а затем в его оболочке — фиброзном кольце — появляется трещина, которая и называется протрузией. Конечным этапом появления грыжи является разрыв центрального опорного элемента диска пульпозного ядра, из-за чего человек впоследствии испытывает острую боль. Чаще всего, по словам Воробьевского, такой дискомфорт появляется в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. На появление этой проблемы, кстати, влияет не только частое поднятие тяжестей, но и вредные привычки, включая курение и алкоголь.

Чтобы устранить болевой синдром, как пояснил врач, следует прибегнуть к консервативной терапии, физиотерапии, а также к мягким мануальным техникам у остеопата. После этого необходимо улучшить кровоток в области грыжи. Этому способствуют силовые тренировки на блоковых тренажёрах с инструктором ЛФК, ходьба до 12 тысяч шагов в день. А вот бег, прыжки и подъём тяжестей категорически запрещаются.

Тем не менее в ряде случаев единственный выход — операция. При этом хирургическое вмешательство не гарантирует полного избавления от проблемы. С вероятностью в 50% грыжа может снова появиться в соседнем сегменте, поскольку нагрузка на "стельки" в позвоночнике изменяется, резюмировал Воробьевский.