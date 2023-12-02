Певца Рому Жукова ищут судебные приставы из-за полумиллионного долга

Судебные приставы разыскивают Рому Жукова из-за крупного долга. Как пишет Mash, бывший участник группы "Мираж" и исполнитель хита девяностых "Первый снег" задолжал более полумиллиона рублей. В эту сумму вошли просроченные кредиты и штрафы ГИБДД.

Причём денежные скандалы с артистом случались и раньше. Так, его бывшая жена Елена рассказывала, что тот заставляет её отчитываться за трату алиментов вплоть до копейки. К слову, за пятерых детей женщина получает "космическую" сумму — 21 тысячу рублей.

Однако Жуков в беседе с телеграм-каналом заявил, что никаких долгов у него нет и за всё он якобы платит исправно. Что касается экс-супруги, то она, по его словам, получает 300 тысяч рублей каждый месяц. Клевету в свой адрес он объяснил её желанием публичности.