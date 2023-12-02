Медведев: РФ будет асимметрично отвечать на вмешательство в её внутренние дела

Россия будет прямо пропорционально или даже асимметрично отвечать на попытки вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"На вмешательство во внутрироссийские дела, поддержку разнообразных псевдооппозиционных манкуртов, желающих распада России, мы, где это только возможно, будем отвечать всеми доступными способами, прямо пропорционально степени агрессии или в случае необходимости — асимметрично", — написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" по случаю двухсотлетия доктрины Монро.